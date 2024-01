Andrea Legarreta y Erik Rubín responden a acusaciones de Anette Cuburu

Ante las críticas que ha enfrentado Andrea Legarreta por las declaraciones de Anette Cuburu, quien la acusa de inventar rumores durante su participación en el programa “Hoy” hace más de 8 años y la señala como la supuesta amante de un alto mando de Televisa, ha decidido responder a la polémica desmintiendo las acusaciones de su excompañera.

Después de la entrevista de Cuburu, donde afirmó tener pruebas de que su colega ocupa una silla en el programa por ser la supuesta amante de un alto mando de la televisora, la conductora respondió en un post en sus redes sociales repudiando los comentarios de odio que ha recibido, tanto ella como su familia, por dichos señalamientos. Asimismo, tachó de mentirosa a Cuburu, asegurando que odiaba a la persona equivocada y le mandó sus buenos deseos.

“El odio no trae nada bueno, y más odiar a la persona equivocada y hacerle tanto daño con una mentira. Dios te perdone, algún día te darás cuenta de que estás equivocada”, comentó Legarreta.

Erick Rubín y sus hijas salen en defensa de Andrea Legarreta

Sin embargo, en medio del escándalo, sus hijas decidieron involucrarse y defenderla, recordándole lo orgullosas que están de ella y lo afortunadas que se sienten por la familia que tienen. Asimismo, mencionaron que ellas conocen la verdad y le pidieron que no dejara que la maldad de las personas la dañara.

“Estoy muy orgullosa de tenerte como mamá y de la gran mujer que eres. Somos una hermosa familia y nada ni nadie puede cambiarlo. Mami hermosa, eres una guerrera y una mujer admirable. Nosotras sabemos nuestra propia verdad, la cual es la única, si algo se sabe es lo espléndida mujer que eres”, comentaron sus hijas, Mía y Nina.

No obstante, no fueron las únicas, ya que Erik Rubín también salió en defensa de su expareja, retando a Cuburu a sacar a la luz las supuestas pruebas que tiene. Al igual que sus hijas, destacó que conoce la gran persona que es su expareja.

“Bonita. Los que te conocemos sabemos la gran persona que eres. Es bien fácil decir que hay pruebas, ¿en dónde están?”, escribió el exTimbiriche.

Anette Cuburu contraataca

Ante esto, Anette respondió en un comunicado a través de sus redes, donde menciona que no tiene nada que decirle a Legarreta, asegurando que nunca fueron ni serán amigas. Además, la señaló de tener doble moral y expresó que la verdad siempre sale a la luz.

“No tengo nada que decirle a la señora, nunca fuimos ni seremos amigas. Lo que tenía que decir se lo dije en su momento. La doble moral de mandar amor a todo el mundo no se maneja en este perfil; el amor se gana, se trabaja, se construye. Nada tiene Dios que perdonarme, no se preocupen; la verdad siempre sale a la luz. Ojalá tenga muchos proyectos de los cuales hablar en sus entrevistas para que, por el bien mío y de mis hijos, esto se termine aquí de una vez por todas. El pasado, pasado es”, expresó.

Legarreta niega infidelidades y haber hablado mal de Cuburu

Pero la cosa no terminó ahí, ya que Andrea fue cuestionada sobre el tema y las acusaciones específicas de su excolega. Subrayó que su trayectoria desde los 8 años en Televisa respalda su carrera y que no le corresponde ni le interesa la vida de nadie. Además, aseguró que los señalamientos de ser la amante de un productor de Televisa son solo intentos de ensuciar su imagen.

“Al final siento también que ella está odiando a la persona incorrecta, no sucedió lo que ella piensa que sucedió, yo no fui a decir que ella tenía algo con el Negro, no me corresponde ni me interesa la vida de nadie. Quien le haya dicho, por favor que le aclare que le mintieron porque entonces ella vive odiando a la persona equivocada”, dijo Andrea.

Añadió que ya le han atribuido diversos amantes, pero afirmó que no encontrarán pruebas de lo que se le acusa. Finalmente, deseó que Anette esté bien.

“Ya me han puesto quien sabe cuántos amantes, todo Televisa, los ejecutivos, los expresidentes, hay un afán ahí de querer ensuciarme. De lo que ella afirma y confirma, que dice que tiene pruebas, no solo ella, quien sea, quien ya esté dispuesto que saquen sus pruebas, no solo ella, quien sea… que comprueben, que dé nombres, apellidos, que saquen fotos, videos, lo que tengan, de verdad, no van a encontrar nada”, dijo.

También recalcó que, a pesar de todo, le manda buenos deseos y siguiendo el consejo de su exmarido, ha optado por hacer caso omiso a los rumores.