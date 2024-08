Andrés Azcárraga, el mexicano que buscará medalla olímpica en equitación

El jinete mexicano Andrés Azcárraga ha asegurado su lugar en la final de salto individual en hípica en los Juegos Olímpicos de París 2024. Su excelente desempeño en la ronda clasificatoria le permitió ubicarse en el puesto número 18, destacándose como el único mexicano que avanzó a la final olímpica.

Azcárraga, con un tiempo de 77.21 segundos sin derribar ninguna barrera ni recibir penalizaciones, fue el primero de los tres jinetes mexicanos en competir. Sus compatriotas Federico Fernández y Eugenio Garza también participaron en la ronda clasificatoria, pero no lograron avanzar a la final. Eugenio Garza Pérez terminó en la posición 40 con un tiempo de 77.02 segundos y cuatro penalizaciones, mientras que Federico Fernández finalizó en el lugar 49 con un tiempo de 76.58 segundos.

La ronda clasificatoria fue dominada por el francés Julien Epaillard, quien registró un tiempo de 73.07 segundos, seguido por los irlandeses Shane Sweetnam (73.35) y Daniel Coyle (73.64). A pesar de la fuerte competencia, Azcárraga logró destacarse y asegurar su lugar en la final.

Cabe destacar que, aunque el equipo mexicano de salto había logrado la clasificación a la final por equipos, no pudieron participar debido a problemas veterinarios con el caballo Porthos Maestro WH Z, del jinete Carlos Hank Guerreiro. El Comité Olímpico Mexicano informó que el caballo “amaneció resentido” y subrayó que la salud de los caballos es una prioridad para el equipo.

La final de salto individual en hípica de París 2024 se llevará a cabo el martes 6 de agosto a las 02:00 horas, tiempo del centro de México. La competencia será transmitida a través de TUDN, donde los aficionados podrán seguir de cerca el desempeño de Andrés Azcárraga en su búsqueda por una medalla olímpica.

Agenda 6 de Agosto 🗓️

Vamos 🇲🇽

•Osmar Olvera y Kevin Muñoz – Clavados Individual 3m 🌊 Clasificación 2:00 AM

•Andrés Azcárraga – Salto Individual Ecuestre 🏇 Final🏅2:00 AM

•Karina Alanis y Beatriz Briones – Canotaje K-2 500m 🚣‍♀️ Clasificación 4:40 AM

•Ale Orozco y Gaby… pic.twitter.com/GPFBpshq2E

— México en París 2024 🇲🇽🇨🇵 (@MParis2024) August 6, 2024