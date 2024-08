Christopher Teal, Nuevo Cónsul General de los Estados Unidos en Tijuana

Christopher Teal es el nuevo Cónsul General de los Estados Unidos en la ciudad de Tijuana a partir de este lunes 5 de agosto de 2024; así lo anunció la oficina diplomática de la ciudad fronteriza. Teal representará a Estados Unidos en Tijuana durante los próximos tres años, teniendo jurisdicción sobre Baja California y Baja California Sur.

Christopher Teal es un diplomático de carrera del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Antes de su asignación como Cónsul General en Tijuana, ocupó el cargo de Director de Recursos Humanos-División de Asignaciones y Desarrollo Profesional del Departamento de Estado, donde dirigió un equipo de 35 miembros encargado de asignaciones diplomáticas globales para funcionarios de nivel medio del Servicio Exterior.

A lo largo de sus 25 años de carrera, Teal ha desempeñado varios cargos de alto nivel en el extranjero, incluyendo el de Cónsul General en el Consulado de los Estados Unidos en Nogales, México, y puestos en el área de Asuntos Públicos en Sri Lanka; Guadalajara, México; Perú; y la República Dominicana. En Washington D.C., también trabajó en la Oficina Europea y en el Centro de Prensa Extranjera.

Además de su trayectoria diplomática, Teal ha ocupado varios puestos académicos de alto nivel en Washington D.C., como profesor visitante en la Universidad George Washington, donde impartió clases sobre política exterior y diplomacia, y como profesor en el Colegio Interamericano de Defensa, enseñando a funcionarios latinoamericanos de alto nivel.

Antes de unirse al Servicio Exterior, Teal colaboró con el galardonado periodista Juan Williams en su biografía “Thurgood Marshall: American Revolutionary” sobre el ex juez de la Corte Suprema de Estados Unidos. Su biografía sobre Ebenezer Bassett, titulada “Hero of Hispaniola”, se publicó en 2008. También dirigió, escribió y produjo un documental sobre el primer diplomático afroamericano, Ebenezer D. Bassett, titulado “A Diplomat of Consequence”, que narra la historia de este innovador diplomático 150 años después de su nombramiento.

Christopher Teal posee una licenciatura de la Universidad de Arkansas y una maestría de la Universidad George Washington. Asume el cargo relevando a Thomas E. Reott.