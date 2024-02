Anitta es criticada por “no perrearle” a Don Omar en Premios lo Nuestro

Annita ha sido criticada en redes sociales por no perrearle a Don Omar durante su interpretación del tema “Salió El Sol” en los Premios lo Nuestro celebrados en Miami. A través de un video que se hizo viral en redes sociales, se les ve a ambos intérpretes bailando en lados opuestos del escenario, es decir, de extremo a extremo, lo cual desató una serie de criticas.

Resulta que algunos usuarios compararon esta presentación con el desempeño que tuvo con Peso Pluma en los TikTok Awards y señalaron que en esta ocasión, faltó más sensualidad en el baile. Algunos incluso especularon que la cantante se sintió nerviosa o intimidada por Don Omar, mientras que otros la criticaron por no dar el mismo show que con la “Doble P”.

Asimismo, comentaron que a pesar de que la brasileña mantuvo una actitud más coqueta con el reguetonero, no tuvo la misma intensidad que se esperaba, tal y como lo hizo con Hassan, ya que en esta ocasión optó por mantener su distancia del productor musical.

“Y por qué Annita no le perreó a Don, así como lo hizo con Peso Pluma, creo que Annita se quedó pequeña frente al rey del Reguetón”, “Don Omar esperando que Annita baile como le bailó a Peso Pluma… ¿Qué pasó Annita?”, “Con semejante hombre, ¿quién no se pone nervioso?”, “Annita aquí me quedaste a deber. Aquí era para que explotaras”, son algunos comentarios.