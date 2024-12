Antes de subir impuestos, el gobierno de Los Cabos debe aprender a administrarse: Diputada Saldaña 

Tras la presentación de la propuesta por parte de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de Baja California Sur, que busca modificar la Ley de Hacienda del municipio de Los Cabos para ampliar e incrementar el cobro del “Derecho de Saneamiento Ambiental”, surgieron diversas opiniones.

La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Saldaña Cisneros, señaló que, antes de considerar un aumento en los impuestos, el Ayuntamiento de Los Cabos debería enfocarse en aprender a administrar sus recursos, especialmente mediante una reingeniería del gasto público. Subrayó que el incremento en los impuestos no resolverá los problemas económicos que enfrenta actualmente la administración municipal.

“Yo creo que el que coordine el Ayuntamiento, tiene que hacer una reingeniería del gasto. Hay municipios que tienen el presupuesto similar y hacen el doble de obra con ese recurso. El tema y el problema del Ayuntamiento de Los Cabos es que no sabe administrar, entonces su manera de resolver es cobrar más impuestos para poder tener más dinero; no va haber dinero que le alcance al gobierno si no se organiza y le pone reglas a la administración”.