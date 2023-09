30 apagones eléctricos al día sufren los niños del kinder “Federico Froebel” en La Paz

La Paz.- Los niños del kinder “Federico Froebel” en la capital del estado, están sufriendo de, aproximadamente, 30 apagones eléctricos al día desde mayo del presente año; mes en el que comenzó el incremento de las temperaturas y, por tanto, el constante uso de aires acondicionados.

De acuerdo con Leticia Viridiana Manríquez, directora del jardín de niños, los tan frecuentes apagones preocupaban a los maestros y administrativos ya que, además del riesgo de que los aparatos eléctricos se descompusieran, las y los pequeños sufren por las altas temperaturas, lo que llevó a la decisión de recortar jornadas en sus clases habituales y mandar reportes a las instancias pertinentes para dar fin al problema:

“Sí, son apagones intermitentes, hay días en los que no hay tantos, hay días en los que sí son muy constantes. Hemos tenido sí días en los que a lo mejor una hora o dos no hay luz, y el de más tiempo es intermitente, pero hay veces que todavía ni llegan los chicos a veces y ya están los apagones… Hay días en el que sufrimos uno o dos veces, pero hay días que son demasiado constantes y bueno, se metió la solicitud para ver qué era lo que pasaba y se detectó que no estaba bien el cableado de la escuela, al igual que también estábamos consumiendo más carga eléctrica de la que está declarada o de la que tiene la escuela capacidad”, dijo