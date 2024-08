API BCS asegura que las tarifas de los puertos sudcalifornianos son las más bajas del noroeste

Recientemente, en una entrevista para CPS Noticias y Tribuna de México, la Asociación Mexicana de Cruceros Turísticos advirtió que la falta de tarifas competitivas podría llevar a las líneas navieras a considerar otros puertos más atractivos.

En relación con este tema, este medio consultó al director de la Administración Portuaria Integral (API) de Baja California Sur, Narciso Agúndez Gómez, sobre si las tarifas estaban afectando la llegada de más cruceros al estado. En respuesta, Agúndez Gómez afirmó que los puertos de Loreto y Pichilingue tienen las tarifas más bajas del noroeste del país, y que destinos como Guaymas, Mazatlán y Topolobampo superan ampliamente sus tarifas en comparación con el puerto de La Paz.

Agúndez Gómez subrayó que se están realizando esfuerzos para mejorar las tarifas y ser más competitivos frente a otros puertos. Además, reiteró que hasta el momento ninguna empresa naviera ha señalado que las tarifas del API del estado sean excesivamente altas.

“Precisamente a principios de este año acudí a la Secretaría de Marina porque somos la Administración Portuaria Integral de noroeste que tiene las tarifas más bajas. Estamos por debajo de Topolobampo, Mazatlán, Guaymas; no entiendo la queja de ellos. Sin embargo, aún cuando nosotros hacemos actualización anual de tarifas, en el estudio que hicimos estamos muy por debajo. Estamos trabajando en una actualización a largo plazo para poder estar a la media de ellos; no por debajo porque al final las tarifas portuarias son las que nos mantienen a nosotros. Yo me reuní con el director de una de las principales navieras que llegan al puerto de Pichilingue, y él no tiene queja”.