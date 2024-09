Todos los detalles del Apple Event 2024: Iphone 16 y más novedades

Este lunes 9 de septiembre, presentaron oficialmente el iPhone 16, su más reciente teléfono inteligente, en el evento anual Apple Event 2024.

Tim Cook, CEO de Apple, inauguró el evento de la compañía anunciando la próxima generación del Apple Watch, con un enfoque en el diseño y mejoras en salud.

El nuevo Apple Watch Series 10 contará con una pantalla un 30% más grande que las versiones anteriores, utilizando una pantalla OLED que garantiza mejor brillo desde diferentes ángulos.

Estará disponible en tres colores: Jet Black, Silver y Rose Gold.

Además, la bocina ha sido rediseñada para reducir su tamaño, pero con un sonido más potente y claro.

El reloj promete ser más compacto, con un grosor de solo 9.7 mm, un 10% más delgado que sus predecesores, y es completamente resistente al agua.

Entre las novedades más importantes, el Apple Watch Series 10 detectará apnea del sueño mientras duermes, brindando nuevas mejoras para monitorear la salud.

Equipado con el procesador S10, la nueva versión promete un rendimiento superior para las actividades diarias.

Apple presentó una actualización de su versión más robusta, el Apple Watch Ultra 2, que ahora estará disponible en un elegante color negro titanio, además de integrar importantes mejoras.

El Apple Watch Ultra 2 incluirá el nuevo sistema operativo WatchOS 11, y una batería con duración de 35 a 72 horas, dependiendo del uso.

Este modelo también es completamente resistente al agua y puede funcionar sin conexión a internet, permitiendo el reconocimiento de mapas en todo momento.

El Apple Watch Series 10 tendrá un precio entre 399 y 499 dólares, mientras que el Apple Watch Ultra 2 comenzará desde los 799 dólares.

Apple sorprendió con el lanzamiento de los AirPods 4, AirPods Pro 2 y nuevos colores para los AirPods Max, integrando innovaciones tecnológicas y mejoras significativas en el cuidado auditivo.

AirPods 4: rediseño y cancelación de ruido activa

Los AirPods 4 debutaron con un diseño renovado, incorporando Audio espacial personalizado para ofrecer una experiencia auditiva inmersiva.

También incluyen un sensor para controlar la música y, por primera vez, la esperada cancelación de ruido activa.

