De último momento, cabildo aprueba la nueva ubicación del CRIT Los Cabos

El pasado 5 de julio, en un emotivo evento, se colocó la primera piedra del que sería el nuevo Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Los Cabos. Debido a la importancia del proyecto y la inversión involucrada, la iniciativa privada donó el terreno y los recursos necesarios para su edificación. Sin embargo, el predio fue desechado al no cumplir con ciertos requisitos de la Conagua, ya que se encontraba en una zona de alto riesgo.

Ante esta situación, la Fundación Teletón solicitó al Ayuntamiento de Los Cabos la donación de un nuevo terreno que cumpliera con los requisitos necesarios. Según el punto de acuerdo discutido esta tarde en cabildo, el terreno propuesto se ubica dentro del polígono norte del desarrollo “Club Campestre San José” en la cabecera municipal.

Debido a la urgencia de aprobar este acuerdo para no perder el proyecto, el alcalde Óscar Leggs Castro solicitó su aprobación, lo que inicialmente generó oposición por parte de algunos regidores. Estos argumentaron que desconocían si el nuevo terreno cumplía con los requisitos necesarios y temían que se repitiera lo ocurrido con el primer predio.

El regidor Linze Rodríguez González señaló que, aunque comprendían la importancia del proyecto, no estaban en contra de él, sino que buscaban garantizar la factibilidad de la construcción y evitar que fuera cancelada nuevamente.

“Sabemos perfectamente cómo se debe llevar a cabo un procedimiento, pero al final del día no se cumple. Yo creo que no es el hecho de que se quiera o se pretenda bloquear una inversión tan importante como esta, honestamente como todos mis compañeros ya lo han dicho; yo estoy totalmente de acuerdo que el CRIT Baja California Sur va a venir a beneficiar a muchos niños en nuestro municipio”.

Para lograr la aprobación del punto de acuerdo, el alcalde Óscar Leggs Castro se comprometió a que todas las licencias otorgadas estarán sustentadas en los dictámenes pertinentes que avalen la factibilidad de la construcción, asegurando que el terreno donde se pretende edificar el nuevo CRIT cumpla con todos los requisitos.

El munícipe subrayó que la urgencia en aprobar este punto se debe a la importancia del proyecto para los niños y jóvenes con discapacidad de Los Cabos. Además, enfatizó que era crucial dar luz verde al CRIT por encima de cualquier cuestión política o ideológica relacionada con esta obra.

“Es asegurar, les comentaba que estábamos en riesgo por no asignar un terreno que no reúna las condiciones, esto estaba en riesgo de que el CRIT se nos fuera de Los Cabos. Yo siempre lo he dicho, primero siempre por encima de todo ya está el CRIT en Los Cabos aprobado.

No hay que buscarle mangas al chaleco; se tenía que aprobar, se aprobó por el bien de Los Cabos y de nuestros niños. El tiempo que nos queda de esta administración municipal vamos a trabajar para que las licencias salgan lo más pronto posible, y que no tengamos problemas de ningún tipo. Más allá de cualquier cuestión política e ideológica, esto es por el bien de los niños”.