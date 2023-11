Apuñalan a cinco personas, entre ellas tres niños, en Irlanda (VIDEO)

Cinco personas, entre ellas tres niños, fueron hospitalizadas el jueves “tras un incidente grave” en Dublín, informó la policía irlandesa, mientras la prensa habla de un ataque con un cuchillo.

Según la Radio Televisión Irlandesa (RTE), la policía no considera que los hechos sean de carácter terrorista, mientras que el primer ministro, Leo Varadkar, anunció la detención de un sospechoso.

Las cinco víctimas fueron trasladadas a varios hospitales de la región de la capital, indicó la policía.

En su comunicado, la policía informó que “una niña y una mujer adulta sufrieron heridas graves, mientras los otros dos niños y el hombre lesiones menos graves”.

La policía añadió que seguía una pista concreta, que no desveló y “no buscamos a ninguna otra persona en este momento”.

El texto añadió que los agentes estaban “investigando todas las circunstancias” de lo que llamó un “incidente grave de orden público” que se produjo poco después de las 13h30 horas (13h30 GMT).

Por su parte, el primer ministro, Leo Varadkar, señaló en un comunicado que “todos estamos conmocionados por los acontecimientos que ocurrieron en Parnell Square”.

“Los servicios de emergencia respondieron muy rápidamente y estuvieron en el lugar en cuestión de minutos. Les doy las gracias por ello”, añadió Varadkar en un comunicado.

“La policía ha detenido a un sospechoso y está siguiendo una línea de investigación definida”, concluyó el primer ministro.

BREAKING: At least three children have been injured in what is described as a suspected stabbing incident near a school in central Dublin. Gardai are releasing no further information at present. pic.twitter.com/RGYXUg9PI5

— gript (@griptmedia) November 23, 2023