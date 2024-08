¡Qué está pasando! Arath de la Torre anuncia su salida de la Casa de los Famosos México

Arath de la Torre comunicó a sus compañeros en “La Casa de los Famosos México” su decisión de abandonar el reality show. La noticia llegó después de las intensas discusiones que se desataron la noche anterior entre Adrián Marcelo y Gala Montes, en las que Marcelo cuestionó la veracidad del problema de depresión de Montes y lanzó comentarios despectivos sobre la salud mental.

Las tensiones escalaron cuando Adrián Marcelo hizo comentarios en el Cuarto Mar, minimizando la depresión diagnosticada de Gala Montes y sugiriendo que “a los mexicanos no les gusta la gente deprimida”. Además, Marcelo atacó a Montes con comentarios misóginos, diciendo que ella no debería estar en el programa porque “ni ella misma se soporta”.

Ante estos enfrentamientos, Arath de la Torre decidió renunciar al reality, argumentando que no quiere contribuir a un ambiente negativo ni dar un mal ejemplo a la audiencia. En un discurso emotivo, Arath explicó sus razones a sus compañeros:

“Yo no puedo seguir jugando así, yo prefiero salirme de aquí porque yo no tengo nada que hacer en estos ambientes. De verdad lo digo, ya pedí mi renuncia formal de salir del juego porque no quiero exponerme, porque no quiero seguir dando malos mensajes a la sociedad, no quiero equivocarme en ese sentido. Pedí formalmente mi renuncia porque tengo el derecho de hacerlo”.