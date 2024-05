Aranza Vázquez expone la realidad económica de los atletas

La clavadista sudcaliforniana Aranza Vázquez Montaño comentó en sus redes sociales la cruda realidad que enfrentan muchos atletas en todo el país. En su mayoría, los deportistas apenas ganan lo suficiente para vivir y no les alcanza para asistir a las competencias y/o a entrenamientos previo a los eventos que tengan en agenda.

Vázquez Montaño resaltó que los deportistas deben cubrir por sí mismos gastos como entrenamiento, ropa, equipo, inscripciones a competencias, viajes y mucho más. Esta situación obliga a muchos atletas a buscar trabajos adicionales para poder continuar con sus sueños deportivos mientras entrenan a tiempo completo.

“El dinero de las becas que he recibido lo he ahorrado para poder usar los recursos en estas cosas […] hace tiempo que no las tengo, así que lo uso con la mayor consciencia, gasto lo menos posible, administrar los ahorros y sobre todo, el gran apoyo de mi universidad en Carolina del Norte en muchos aspectos me dan la tranquilidad de hacer el deporte que tanto respeto.”