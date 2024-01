Los árboles de navidad se pueden convertir en material productivo

La temporada navideña llegó a su fin, con ello las familias comienzan a quitar los adornos y árboles navideños que le dieron vida a los hogares durante el mes de diciembre. En México se consumen cada año alrededor de 1.2 millones de pinos navideños, los cuales al final son desechados como basura o peor aún son quedamos provocando problemas de contaminación, esto según lo dio a conocer un informe presentado por la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Especialistas en temas ambientales recomiendan que tanto las coronas, noche buenas y sobre todo el árbol de navidad sean reciclados para convertirse en material productivo para la tierra. Leonora Guerra, directora del Centro Comunitario de la Comunidad de La Playa, señaló que toda la materia orgánica, principalmente los pinos, son componentes importantes que nos pueden ayudar a generar nutrientes esenciales a nuestros huertos, plantas y patios dónde tengamos plantas.

“Si es un componente muy importante, te puedo decir que es una de los principales ingredientes para poder realizar una composta, es toda la materia orgánica seca y la materia orgánica viva, estos dos componentes lo tienen los árboles de navidad. Porque todavía realmente no están muertos, la mayoría de los árboles de navidad están verdes. Tienen los componentes principales para hacer una composta, si es importante que se triture, no puedes dejar el árbol de navidad solito. Solo no se va secar, le tienes que dar un manejo”.