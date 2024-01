¿Quiénes son los artistas confirmados para el Super Bowl LVIII?

El Super Bowl es uno de los eventos más esperados, no solo por el ámbito deportivo, sino también por todas las estrellas que se presentan durante el medio tiempo, y este año no será la excepción, ya que estará lleno de muchas sorpresas.

Para empezar, la edición LVIII que se llevará a cabo el 11 de febrero de 2024 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, no solo contará con la presencia de Usher en el Medio Tiempo, quien podría tener como artistas invitados a Justin Bieber o Lil Jon y Ludacris, sino también prepara una experiencia musical que se extenderá más allá del espectáculo de medio tiempo, con un show tanto previo como al inicio del partido.

Sobre esto, el artista que se encargará de amenizar el inicio del juego será el rapero Post Malone con el tema “America the Beautiful“, seguido de Andra Day con los temas “Lift Every Voice and Sing” y “Rise Up”, para finalizar con la cantante de música country, Reba McEntire.

Además, se ha confirmado que DJ Tiesto será el encargado de tocar antes de que inicie el juego, es decir, durante los calentamientos de los jugadores y en los descansos.

Ya sea aficionado al football o amante de la música, el Super Bowl LVIII promete ser toda una experiencia. Los artistas que han participado en los shows de años anteriores han sido Shakira, Jennifer Lopez, The Weeknd, Coldplay, Katy Perry y Bruno Mars.