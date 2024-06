¿Se va con Christian Nodal? Aseguran que Ángela Aguilar ya se fue de casa de sus padres

Los rumores sobre una posible relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal continúan ganando fuerza. Ahora, el conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, mencionó que la hija menor de Pepe Aguilar ya se fue de la casa de sus padres.

“Pepe se presentó en la Arena Ciudad de México y fue un éxito. Tenía mucho tiempo que no se presentaba solo en un escenario, ahora fue Leonardo con él. Ángela no, Ángela no estuvo con él, ya no vive con él, creo, de momento”, mencionó Bisogno.