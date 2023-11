Asesor económico de Javier Milei critica a la comunidad LGBT+

Carlos Rodríguez, economista y asesor económico del presidente electo de Argentina, Javier Milei, generó controversia después de expresar su incomodidad al presenciar muestras de afecto entre dos hombres.

Durante una entrevista en el canal de noticias La Nación Más (LN+), Rodríguez manifestó que le “duele la barriga” al ver a dos hombres besándose, atribuyendo su rechazo a “temas hormonales”.

Durante su conversación con el periodista Luis Novaresio, quien es abiertamente parte de la comunidad LGBT+, Rodríguez defendió su posición conservadora y especificó que, aunque no le molesta la homosexualidad, no aprecia las manifestaciones públicas masculinas ni las marchas del orgullo gay.

“No soy empático socialmente. A mí no me molesta un gay. (Pero) ahora no me vengan con una marcha del orgullo gay con unos gordos semidesnudos usando corpiño […] No me gusta ver gente desnuda bailando y hombres peludos con corpiño. […] Hay un problema que ustedes tienen que entender, que es la testosterona. No sé, hay un problema hormonal. Si yo veo dos mujeres besándose, me encanta. Y si veo dos hombres besándose, me duele la barriga”, comentó.