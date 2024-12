Cine, cultura y sostenibilidad: Así cerró el Festival Internacional de Cine de Los Cabos

En un ambiente de gala y emotividad, el Jardín Escultórico de Puerto Los Cabos fue sede de la clausura del Festival Internacional de Cine, marcando el cierre de uno de los eventos cinematográficos más destacados de México. Durante los cuatro días del festival, se enfatizó un enfoque en la sustentabilidad y la diversidad cultural, con una selección de películas, charlas y encuentros que abordaron temas culturales, sociales y ambientales.

La proyección de María, del cineasta chileno Pablo Larraín, puso el broche de oro a esta edición. Según Maru Garzón, directora artística del festival, este año el proyecto cobró más fuerza, logrando presentar historias impactantes y relevantes del séptimo arte.

“Felices de haber tomado con fuerza este proyecto y de haber encendido las pantallas de Los Cabos para llenarlas de historias potentes y resonantes. Gracias al público de Baja California Sur, a las y los colegas de distintos sectores de la industria cinematográfica mexicana; a las y los compañeros de la prensa, a nuestra mesa directiva y sobre todo mención honorífica subrayada a nuestro magnífico equipo de trabajo”-

El Festival de Cine de Los Cabos regresó con fuerza, incorporando nuevos espacios culturales y naturales que dejaron un impacto significativo en la comunidad, destacó Santiago Sánchez Navarro, presidente ejecutivo de Puerto Los Cabos y consejero de la Asociación Los Cabos Arte y Cultura, A.C.

“El Festival Internacional de Cine de Los Cabos es un proyecto que me enorgullece profundamente, no solo por su esencia profunda, si no por el impacto que ha tenido en la comunidad y la cultura del cine del estado. A lo largo de su historia el festival ha enfrentado numerosos retos; logrando siempre renovarse y evolucionar gracias al incansable y talentoso equipo que lo respalda”.

El Festival Internacional de Cine de Los Cabos destacó por la entrega del Premio Sin Fronteras, que este año fue otorgado a los actores Melissa Barrera y Manuel García Rulfo en reconocimiento a su destacada trayectoria en el cine internacional.