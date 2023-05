“Así es Yordi”: La recopilación de los mejores memes más virales de Martha Higareda

Martha Higareda no ha dejado de ser tendencia en las redes sociales debido a sus últimas declaraciones, en las que afirmó haber tenido la oportunidad de grabar una película con Robert Pattinson, pero rechazó la oferta por priorizar la cinta “No manches Frida” y que aprendió a hablar a los 4 meses de edad, lo que ha llevado a los usuarios a cuestionar la veracidad de sus historias.

Sin embargo, estas no han sido las únicas experiencias personales controvertidas de la actriz, ya que en el pasado reveló que Jared Leto intentó ligársela y ella lo rechazó o incluso que su abuela vio un extraterrestre muerto, entre otras más.

Estos relatos han desatado una ola de memes en las redes sociales, y es que los usuarios escarbaron entre las entrevistas de Higareda hasta encontrar el origen de la famosa frase “Así es Yordi”, que Martha mencionó en el programa “La entrevista” de Yordi Rosado, lugar donde surgieron algunas de las historias más polémicas de la intérprete de “Amarte duele”.

Es así que los memes con la frase “Así es Yordi” se volvieron muy populares y han generado comentarios en tono de burla, como: “Así es Yordi, yo comí el fruto prohibido y culpé a Eva” o “Así es Yordi, yo le escondí sus hijos a la llorona”. Sin duda alguna, la creatividad de los usuarios no tiene límites y han creado memes que han hecho reír a miles de personas. A continuación te presentamos una recopilación de los mejores.

Yordi… yo hice que ese hombre mujeriego cambiara 🤗 pic.twitter.com/JJF2ULoaxe — Lulú Vázquez 😏 (@nenavzzvzz) May 9, 2023

Enserio Yordi, yo invente la receta para hacer el queso de los Nachos pic.twitter.com/WrqtiWZ3dv — Roberto Hernández 🧔🏼 (@RobArrearan) May 9, 2023

Yordi yo fui a la boda de yolanda y veronica… pic.twitter.com/VMKtJAWhNY — YoliThebest (@Amor_MoJOE3) May 9, 2023

Martha Higareda defiende sus anécdotas

Sin embargo, la actriz salió a defenderse sobre toda la polémica, por lo que en una entrevista para el programa Chisme no like, afirmó que tiene la libertad de contar sus anécdotas y compartirlas con el público, así como cada persona tiene la libertad de creerlas o no. A pesar de las controversias, la actriz sigue siendo una figura importante en el cine y la televisión, con una larga carrera llena de éxitos.

“Yordi y yo en el podcast “De todo un mucho”, hicimos algunos episodios de “Historias que les pasan a los famosos”, donde él ha tenido muchas historias y yo también. Yo tengo la libertad de contar mis anécdotas y compartirlas como la gente tiene la libertad de creerlas o no. Creo que lo mejor que puede hacer uno es reírse de sí mismo”, dijo Martha.

Yordi, yo era la que estaba bailando sola pic.twitter.com/2aXDvIrAJ6 — m_a_rce (@m_a_rceee) May 9, 2023

Sí, Yordi. Yo le dije a Frida que no manchara. pic.twitter.com/D0Fa52zXkQ — Miguel Cane (@AliasCane) May 9, 2023

Yordi, yo le paso la información a Loret. pic.twitter.com/m44ClC64M2 — Fernando Cuevas (@FerCuevasMur) May 9, 2023

Yordi, yo era uno de los Daft Punk. pic.twitter.com/ZDKVII5Zez — Tío Gamboín🛡️© (@tiogamb0in) May 9, 2023

Yordi, yo gane el Monaco GP 2022. pic.twitter.com/XfNaGLxggt — F1 HUB 🔥 (@EFE1_HUB) May 9, 2023

Yordi, yo rechace ir a Hogwarts, para estudiar en el Conalep pic.twitter.com/jlm9FmeIuu — La Abuela García®™ (@rthur013) May 9, 2023

YORDI, Yo le escondí sus hijos a la llorona pic.twitter.com/pBwf0G27WI — Tuitero Regio (@TuiteroRegio) May 9, 2023

Así es Yordi, yo era la del moño colorado, lo traía todo el día mareado. pic.twitter.com/BQ51i3WVhj — El CondeNado (@elconde_nad0) May 9, 2023

Yordi, yo comí el fruto prohibido y culpé a Eva. pic.twitter.com/PiLOq6J50x — 𝑩é𝒍𝒊𝒄𝒐𝒔𝒆𝒏𝒕𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍𝒊𝒔𝒕𝒂 ❤️‍🔥 (@youarepunk) May 9, 2023

Yordi, yo fui la que abrió la cámara de los secretos. pic.twitter.com/iBQiMSa2Bh — Luisillo ❤️‍🔥 (@luisillohdz) May 9, 2023

Así es Yordi, yo era la Chona… pic.twitter.com/S1YF8dPyus — El CondeNado (@elconde_nad0) May 9, 2023