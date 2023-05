Ataque violento contra ambulancia de bomberos de Cabo San Lucas

En un acto de violencia incomprensible, la unidad ambulancia R64 del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas fue víctima de hostigamiento y ataque por parte del conductor de un vehículo particular sin placas el pasado martes. El triste suceso ocurrió mientras la ambulancia se dirigía a atender a una emergencia en la zona.

Según testigos, el conductor de un aveo blanco se posicionó intencionalmente detrás de la ambulancia y lanzó una botella que impactó en el parabrisas de la unidad. Este tipo de comportamiento es sumamente preocupante y condenable, ya que pone en riesgo no solo la integridad física de los profesionales médicos, sino también la vida de aquellos que necesitan atención de emergencia, narró el comandante de bomberos de Cabo San Lucas, Juan Antonio Carbajal Figeroa.

“Lamentablemente fue atacada por el conductor de un vehículo color blanco que siguió por varias cuadras a alta velocidad a la ambulancia, de manera violenta cerró el paso de la ambulancia y en un momento determinado lanzó una botella en contra del parabrisas de la ambulancia. Afortunadamente la ambulancia no resultó con daños, pero si la experiencia de los operadores de la ambulancia, los paramédicos fue estresante al sentirse acorralados por esta persona que manejaba de manera violenta ese vehículo, estropear un servicio de emergencia. Creo que es una actitud totalmente reprochable, no se vale, la gente del cuerpo de bomberos y de cualquier corporación de emergencias es gente buena, que atiende el auxilio y no es para que sea agredidas de esa manera. Como comandante del cuerpo de bomberos de Cabo San Lucas reprocho tajantemente esta actuación y ruego a la ciudadanía que de la misma forma hagan valer ese reproche porque no se vale atacar las instituciones que están para auxiliar a la población”.