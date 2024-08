Van tres ataques fatales de perros contra tortugas en playa de Todos Santos

Según datos de incidencia de atentados contra la fauna silvestre recolectados por el colectivo Mar Libre, en el mes de julio del 2024 se registraron tres ataques mortales de una jauría de perros contra tortugas marinas en una playa de Todos Santos, Baja California Sur.

Pablo Ahuja, representante de Mar Libre, explicó que estos lamentables casos pusieron de relieve la creciente amenaza que enfrentan estas especies en peligro de extinción que desempeñan un papel crucial en el ecosistema marino.

Los ataques fueron reportados en las últimas dos semanas de julio, marcando una alerta ambiental en el pueblo mágico. Pablo Ahuja, dijo que las tortugas fueron halladas muertas en diferentes puntos de la playa, lo que sugirió un patrón preocupante en relación con la amenaza de 4 caninos, que serían las mascotas de una mujer inmigrante de Estados Unidos que tiene su residencia en playa El Gavilán.

Luego de que el más reciente caso de una tortuga encontrada sin vida y con heridas provocadas por mordeduras se viralizó en redes sociales, Mar Libre lanzó un comunicado exhortando a las autoridades municipales y federales a hacer cumplir las leyes a favor de las tortugas marinas y su ecosistema en Todos Santos.

Ahuja pidió a los habitantes locales, prestadores de servicios y turistas pasear a sus mascotas con collar y correa en espacios de playa, recordando que estas áreas son el hábitat y refugio de diversas especies marinas, aves costeras y flora silvestre.

“Los perros no deben estar sueltos en la playa, igual que la gente no debe manejar en la playa. Pero si no hay vigilancia sobre ellas, la gente va a hacer lo que le dé la gana, ese es el asunto, no es por falta de leyes, es por falta de vigilancia.”