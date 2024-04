Atlético La Paz clasifica a cuartos de final en la Liga de Expansión MX

Atlético La Paz logró de milagro sacar la victoria 3 goles a 2 remontando un marcador en contra de Alebrijes de Oaxaca y pasar a los cuartos de final de la Liga de Expansión MX en el partido disputado el sábado 20 de abril. Hecho histórico por ser la primera clasificación a fase final en el futbol mexicano que logra el equipo paceño.

Durante el partido parecía que la historia del miércoles pasado se repetiría, dos a cero al medio tiempo adverso, pero en la parte complementaria, los de Baja California Sur sacaron la mística que les caracteriza y lograron darle la vuelta con doblete de Ulises Jaimes y otro tanto del goleador Michelle Benítez, quienes le dieron el pase a La Paz.

En conferencia de prensa, Raúl Rico, director técnico de La Paz, mencionó que hay errores puntuales que corregir, pero que basado en eso el equipo supo cómo salir adelante en el partido y fue así como le dieron la vuelta al marcador.

“Son errores puntuales que ustedes vieron y los supimos corregir, ahora no hay que bajar la guardia, es un torneo nuevo el que viene y somos once contra once, si es el líder, pero no hay que dejarnos intimidar, todo puede pasar y estamos en la pelea”.