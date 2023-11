Quedan atrapados 40 obreros tras derrumbe de túnel en la India

Este domingo, al menos 40 obreros quedaron atrapados tras derrumbarse un túnel vial que están construyendo en el estado de Uttarakhand, en el norte de India.

El derrumbe se produjo temprano el domingo en la región del Himalaya, cuando un grupo de trabajadores estaba saliendo del túnel y llegaba un equipo de reemplazo.

El túnel de 4,5 kilómetros de largo se está construyendo entre Silkyara y Dandalgaon para conectar los dos importantes santuarios hindúes de Uttarkashi y Yamnotri.

En redes circulan imágenes publicadas por los equipos de rescate que muestran enormes bloques de hormigón bloqueando el túnel, con barras de metal retorcidas en el techo que sobresalen de los escombros. Sin embargo, los rescatistas se mostraban “muy optimistas” sobre el desenlace.

VIDEO | “Rescue operations are underway after an under-construction tunnel collapsed in Uttarkashi. There are 36-40 labourers in the tunnel. Arrangments are being made for all the necessary technical requirements on the site,” says an official amid rescue work at the site where… pic.twitter.com/S2kzVjZml5

— Press Trust of India (@PTI_News) November 12, 2023