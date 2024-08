Aumentarán el número de inspectores de CONAPESCA en Baja California Sur

Baja California Sur cuenta con una línea costera de 2,131 kilómetros, que representa el 19.2% del litoral de México.

A pesar de esto, se ha denunciado que el número de inspectores de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) es mínimo y ha disminuido con los años, lo que limita las labores de vigilancia en los mares sudcalifornianos.

Al respecto, el titular de la CONAPESCA, Octavio Alberto Almada Palafox, anunció que ya se tiene contemplado el incremento en el número de inspectores.

Esto se haría en las próximas semanas, antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador termine su mandato. Aunado a esto, resaltó que se ha trabajado en concientizar a los pescadores para que ellos mismos protejan los recursos naturales, de los cuales depende su actividad.

“En el tema de los inspectores no hay reducción. Ha habido cambios, pero no ha disminuido. Hay ocho y va a haber 10 aquí en Baja California Sur pero no hay disminución de inspectores. Al final de cuentas es una tarea de todos. Yo he venido hablando con los pescadores y la gente es muy consciente en la actividad, de que se tienen que cuidar las vedas. Es por su bien, es un patrimonio que tienen ahí con una con un permiso que otorgamos nosotros”, expresó.