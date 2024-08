Transición de gobierno se está llevando a cabo conforme a la ley: Leggs

A prácticamente un mes de que concluya la XIV administración municipal, el alcalde Óscar Leggs Castro, reiteró que la comisión encargada del proceso entrega – recepción está trabajando de forma coordinada para entregar en tiempo y forma toda la documentación requerida, esto con el objetivo de evitar algún inconveniente con la nueva administración entrante que será presidida por Christian Agúndez Gómez.

Referente a si Leggs Castro espera una “cacería de brujas” por su administración, el munícipe subrayó que todos los procedimientos que se están realizando es conforme a lo que marca la ley; en caso de que se haya incurrido en alguna falta. Las personas responsables del área deberán responder por los hechos.

“La comisión está trabajando de manera coordinada para entregar en tiempo y forma para que después no vaya a surgir algún problema de que falta algún documento. Eso siempre va haber, esto es actuar conforme a la ley; el que la deba, que la pague. Aquí no hay de otra, aquí debemos de trabajar y entregar lo que se hizo, lo que no se hizo”.