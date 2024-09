Se otorga autorización oficial a 695 vendedores ambulantes en Los Cabos

De manera extraoficial, se estima que en las playas de Los Cabos había alrededor de 900 vendedores ambulantes que no contaban con los permisos necesarios emitidos por Inspección Fiscal. Al respecto, el jefe de dicha dependencia municipal, Ovidio Marroquín Gómez, informó que, antes de concluir la actual administración, se logró regularizar y acreditar a 695 vendedores. Explicó que estos ya están debidamente identificados, lo que permite un mayor control sobre las actividades que realizan en las zonas turísticas del destino.

Regularizan programa estatal para llevar control de permisos y actividades de pesca en BCS

Según Inspección Fiscal, con el nuevo proceso de credencialización se logró regularizar al 100% de los vendedores ambulantes. Gracias a esto, los inspectores que realicen revisiones en las zonas de playa, marina y centro podrán identificar fácilmente a quienes operan de manera legal.

“De esta manera se va a regularizar al 100% la playa; es decir, el inspector que entre a checar el tema de los vendedores ya va a tener conocimiento de quién tiene permitido estar y quién no. Anteriormente, se tenía la situación de que no todos portaban sus credenciales, no todos contaban con el pago correspondiente”.