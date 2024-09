Los Cabos necesita 40 MMDP para un desarrollo ordenado: Sector empresarial

Durante años, el destino turístico de Los Cabos ha enfrentado numerosos retos derivados de su acelerado crecimiento. El Consejo Coordinador señaló que, en los últimos 20 años, el municipio ha crecido un 244%. Esto significa que, en promedio, cada 7 u 8 años la ciudad duplica su tamaño.

Este crecimiento tan acelerado ha frenado el desarrollo urbano y de infraestructura, que no ha podido seguir el mismo ritmo, generando una serie de problemas que afectan la calidad de vida. Según un estudio del Instituto Municipal de Planeación Urbana (Implan), para lograr un equilibrio aceptable en el desarrollo del municipio en los próximos 15 años, se requiere una inversión aproximada de 40 mil millones de pesos, informó ante los medios de comunicación Julio Castillo Gómez, representante del sector empresarial en la región.

“Según estudios que hemos estado revisando nosotros como sector en mesas de trabajo intensas durante este tiempo de cambio que fue a partir del día de la elección a hoy, de hecho lo hemos comentado con el alcalde electo. Para que nos demos una idea del gran reto que tenemos en materia de crecimiento, de lo que tenemos como destino y como ciudad; es que de acuerdo con estudios del IMPLAN y de otros organismos técnicos que consideran que para que alcancemos un equilibrio aceptable en materia de desarrollo urbano y de infraestrutura urbana en los próximos 15 años , se tendría que realizar una inversión aproximada de 40 mil millones de pesos”.

Castillo Gómez subrayó que, sin un Plan de Desarrollo Urbano (PDU) adecuado y una inversión significativa en infraestructura, será difícil que Los Cabos logre un desarrollo ordenado. Advirtió que, de no tomarse las medidas necesarias, los problemas de planeación continuarán afectando al municipio.

“Esto no se va lograr si no hacemos acciones distintas. Esto no se va lograr si no planteamos acciones distintas. Todos como sociedad tenemos que entender que debido a la mala planeación, a la mala misión de un destino en los últimos 10 años”.

El PDU es otro de los grandes temas que, hasta el momento, se encuentra en fase de análisis y discusión, y se espera que sea aprobado por el cabildo esta tarde. Con esta herramienta se busca que, en el futuro, el destino deje de crecer de manera desordenada y se eviten los problemas de infraestructura que enfrenta actualmente. Esta situación impacta directamente en la movilidad de Los Cabos.