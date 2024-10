Avanza el Programa Pensión Mujeres Bienestar: Más de 1000 registros en BCS

Desde el inicio de su periodo de registros el pasado 7 de octubre, el Programa Pensión Mujeres Bienestar ha afiliado hasta la fecha a más de mil beneficiarias en los 5 municipios del estado.

La delegada de Bienestar en Baja California Sur, Yansen Weichselbaum, confirmó la cifra de mujeres que se han afiliado a este proyecto impulsado por el gobierno federal que busca brindar un apoyo económico para mejorar la calidad de vida familiar y fortalecer la economía local.

“En todo el estado tenemos un universo a atender de 8,800 mujeres, y van 1,840 registradas. No hemos empezado en todas partes, por ejemplo, hoy fueron los compañeros a Bahía Asunción, mañana van a La Bocana, todavía no hemos abierto en todas partes, pero en las oficinas grandes hasta el momento, y en las comunidades que se han visitado así de manera focalizada, van 1,840.” Dijo.

La titular de Bienestar, agregó que durante octubre se han llevado a cabo diversas jornadas de registro y difusión del programa en diferentes comunidades de la entidad, facilitando el acceso a la información y la inscripción para aquellas que aún no forman parte del padrón. El Programa Pensión Mujeres Bienestar se enfoca en proporcionar una pensión bimestral a las mujeres de 63 a 64 años que comenzarán a recibir el apoyo a partir de enero del 2025.

Algunas de las mujeres registradas en el programa, expresaron su satisfacción por el apoyo que van a recibir, destacando que estos recursos les permitirán cubrir necesidades básicas, como alimentación y salud, así como contribuir al bienestar de sus familias.

Tal es el caso de Soledad, una madre de familia que por cuestiones de viudez sortea dificultades económicas. Fue por lo que decidió afiliarse al programa para tener otros ingresos y solventar los gastos que se puedan presentar en su hogar.

“Me va a beneficiar en mucho, porque ahorita la vida está bien difícil, y tiene una que salir adelante, buscar la forma de trabajar. Como soy viuda tengo que trabajar, porque ahorita no alcanza, todo está muy caro. Es muy importante para mí porque como la pensión es mínima, no me alcanza, y todos los recibos son caros, e igual la comida es carísima, entonces me va a beneficiar en mucho.”