Crisis de indigentes en Los Cabos, Ayuntamiento busca refugio o reintegrarlos

Durante una entrevista exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de México, Dina Margarita de la Paz Araiza, Directora Municipal de Atención Ciudadana, compartió información sobre las políticas y programas implementados en el municipio de Los Cabos para abordar la situación de las personas en situación de calle.

La directora municipal resaltó que se brinda un apoyo integral a las personas en situación de calle, abarcando diferentes aspectos. Se les proporciona alimentos, despensas, materiales de trabajo, colchones, cobijas y otros elementos necesarios para garantizar su bienestar. Asimismo, cuando una persona manifiesta su deseo de abandonar la situación de calle o es llevada por alguien más, se les brinda asistencia para regresar a su lugar de origen.

“El 10 de mayo les envío pasteles, en el Día del Niño también les mando pasteles, y en diciembre les doy pavos. Además, les proporcionó pescado, despensas, cobijas, toallas, material, colchones, y si alguna de las personas tiene una discapacidad o requiere un tanque de oxígeno o una operación, saben que pueden contar conmigo. Si llegan a un punto en el que ya no pueden más, me dicen: “Dina, ya no podemos seguir”.