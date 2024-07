Ayuntamiento culpa Opex Latina por mala operación de la planta de tratamiento de Fonatur

En una entrevista con medios de comunicación, el Ayuntamiento de Los Cabos negó rotundamente las acusaciones de la empresa Opex Latina, la cual denunciaba que los malos olores y los derrames de aguas residuales registrados en las inmediaciones de la planta de tratamiento eran resultado de las malas condiciones de la red de drenaje.

Ante esto, el director del Agua Potable de Los Cabos, Ramón Rubió Apodaca, señaló que los problemas actuales de la planta de tratamiento son derivados de que la empresa encargada del inmueble no está operando de manera óptima ante la gran demanda que registra. Según el director, los fines de semana y durante la tarde es cuando incrementa considerablemente el volumen de aguas residuales, lo cual pone en aprietos al actual concesionario de la planta, que anteriormente pertenecía al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

“Si existe derrames colindantes con la planta, son previamente a un nivel muy alto o a una operación no óptima de la planta de tratamiento. Tenemos documentado desde abril, cada uno de los escenarios colindantes a la planta que se han presentado, ya que estos han sido muy notorios. Unos se producen durante los fines de semana, cuando no se nota una variación en la demanda y en algunas horas de la semana son particularmente en la tarde, cuando se registran”.

El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos (OOMSAPAS) comentó que desconoce los detalles de la operación de la planta. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que la empresa esté realizando maniobras que podrían limitar la entrada de aguas residuales a la planta, lo que estaría provocando los derrames de aguas negras.

“Personalmente, yo no he entrado a la planta de tratamiento de qué forma están operando, yo me atrevería a tener la postura de que en ese horario cuando existe una maniobra interna y que pudiera limitar el acceso a estas aguas. El comportamiento directamente de los flujos podría ser al hecho de tandeo que tengo en San José del Cabo, ya que algunas colonias registran una demanda mayor y pudiera ser que algunos días de la semana lo tengan. Pero el caso real tiene que ver con la operación de esta planta, anteriormente la operaba Fonatur; recordarán que parte de la producción del agua se iba directamente al riego de los camellones y las áreas colindantes con Fonatur”.