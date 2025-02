Baja la tarifa del Tiburón Urbano en La Paz; eliminan descuento por transbordo

El Cabildo de La Paz aprobó este miércoles la reducción de la tarifa general del Tiburón Urbano, que pasará de 16 a 12 pesos, mientras que la tarifa preferente (para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad) se reducirá de 8 a 6 pesos. De acuerdo con la alcaldesa, Milena Quiroga Romero, esta decisión se tomó con base en estudios de movilidad y análisis de los patrones de uso de las rutas por parte de los ciudadanos, y no afecta las finanzas del Sistema Municipal de Transporte.

“Nosotros no pudimos hacerlo en un principio porque no teníamos este análisis tan completo como lo tenemos ahora con los Tiburones Urbanos […] Ya pudimos tener ese análisis muy clarito y, de acuerdo con el análisis que se hizo, se llegó a la conclusión de que se puede tener la tarifa de 12 pesos y que no va a generar afectaciones en la parte financiera”, afirmó.