Bajo controversia, inician consultas en la clínica 40 del IMSS en La Paz

La nueva clínica número 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) abrió sus puertas este 2 de octubre en la colonia La Fuente, en La Paz. Este nuevo centro médico brindará atención a alrededor de 96 mil afiliados.

Algunos de los que acudieron temprano a su consulta programada evaluaron positivamente el funcionamiento del centro, que cuenta con 14 consultorios de medicina familiar y 7 de enfermería especializada en medicina de familia. Además, dispone de áreas para rayos X, ultrasonido, farmacia, estomatología, curaciones y medicina preventiva, entre otros servicios.

Alfredo López, vecino de la colonia Miramar, acudió a la clínica para un seguimiento médico. Comentó que espera que la atención sea óptima y que se mejore la interacción entre el personal de salud y los pacientes para agilizar las consultas y trámites.

“Esperemos que todo esté bien, porque es un hospital nuevo y para eso se hizo, para mejorar la comunicación y el entendimiento. Tengo una cita con especialista, pero aquí solo es consulta con el médico familiar, así que tendré que ir al hospital número 1, donde están las especialidades”, señaló.

Por su parte, Georgina Páramo, quien fue reubicada desde la unidad familiar número 34 del IMSS en la colonia Indeco, destacó la rapidez con la que la atendieron para programar su cita.

“Yo estaba en la 34, y luego aparecí en el código QR como que me tocaba aquí. Entré y rápido me dijeron que tenía cita hoy a la 1:30, y que me iban a atender espontáneamente. Todo fue muy sencillo”, afirmó.

Fernando Cosió, otro derechohabiente, comentó que para las personas que viven en la zona sur de La Paz será más fácil el traslado, lo que reducirá los largos recorridos hasta los hospitales ubicados al norte de la ciudad.

“Está bien, porque en la clínica 1 hay mucha gente y es complicado. A ver el próximo mes qué pasa, si se va a saturar, pero por ahora todo está bien”, mencionó.

Durante el proceso de reubicación de pacientes de la clínica 34 a la 40, José López, vecino de la colonia Santa Fe, aseguró que el cambio le fue conveniente por la cercanía con su nuevo centro de atención médica.

“Vine a actualizar mis papeles en los archivos del IMSS y vi que el servicio está bien. Yo estaba en la clínica 34 y hace dos días me enteré de que me habían cambiado aquí. Me parece bien que hagan las consultas aquí”, explicó.

Sin embargo, no todos los comentarios han sido positivos. A través de redes sociales, ciudadanos se han quejado de la redistribución de pacientes en las clínicas del IMSS. Algunos han señalado que su nueva clínica de adscripción queda lejos de sus domicilios.

Un usuario expresó: “Se pasaron, a los que viven cerca de la 34 los mandaron hasta La Fuente. No hicieron una buena reestructuración. Hay personas mayores que no tienen cómo moverse tan lejos y viven a 2 o 3 cuadras de la 34”.

Otro derechohabiente comentó: “Me cambiaron el consultorio de mi hijo y el mío. Ahorita estamos en diferentes, aunque nuestras citas son el mismo día y a la misma hora. Necesitamos soluciones, no problemas”.

En redes sociales, la controversia sigue escalando, con derechohabientes que manifiestan su molestia por los cambios de clínica, obligándolos a trasladarse desde colonias más lejanas para recibir atención médica.

