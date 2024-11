Banamex y Citigroup se separan: ¿Qué pasará con tus cuentas y servicios de Citibanamex?

Después de casi dos décadas de operación conjunta, Citigroup y Banamex comenzarán su separación formal el próximo 2 de diciembre de 2024. Este movimiento busca reorganizar las operaciones del banco, dividiendo sus servicios en dos entidades independientes: Citi México, enfocado en clientes institucionales, y Banamex, dedicado a la banca de consumo y los servicios minoristas.

Entérate: Habría desistido Germán Larrea de adquirir Citibanamex

La decisión, anunciada inicialmente en 2022, tiene como objetivo fortalecer ambas áreas al ofrecer servicios más especializados. Citi México continuará atendiendo a grandes corporativos, mientras que Banamex se enfocará en clientes individuales y pequeñas empresas. Según Citigroup, este modelo permitirá una mayor eficiencia operativa y soluciones personalizadas para los diferentes mercados.

📌 ¿Desaparecerá Citibanamex? ¿Dejará de existir tu cuenta de Banamex? ¿Qué pasará con tu dinero o tu crédito? Esto es lo que debes saber sobre la separación de Citi México y Banamex 📋 pic.twitter.com/eX0MG292sE — Líder Empresarial (@rlempresarial) November 27, 2024

Impacto en los usuarios de Citibanamex

A pesar de los cambios administrativos, Citibanamex aseguró a sus clientes que sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito y servicios no se verán afectados. Los términos de los créditos, incluyendo plazos y tasas de interés, permanecerán sin modificaciones. Las operaciones diarias, como depósitos y pagos, seguirán realizándose de manera habitual.

El proceso de transición será progresivo, y el banco ha prometido mantener la estabilidad y transparencia durante esta etapa. Se estima que la venta total de Banamex en el mercado bursátil se complete en 2025.

Razones de la separación

El movimiento responde a una estrategia global de Citigroup para optimizar su operación y atender las demandas específicas de los diferentes segmentos de mercado. Con esta división, ambas empresas buscan consolidarse como líderes en sus respectivas áreas, garantizando un servicio más eficiente y personalizado.

Para los clientes, el mensaje es claro: la separación no traerá cambios inmediatos en sus productos financieros, y las operaciones seguirán funcionando con normalidad mientras se implementa la reestructuración.