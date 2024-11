La vida nocturna de Cabo San Lucas sufre un duro golpe: Ventas caen más del 50%

El arranque de la temporada alta no ha cumplido con las expectativas de los empresarios de la zona turística de Cabo San Lucas. Según Seth Vázquez Cuevas, coordinador del Grupo Madrugadores de Cabo San Lucas, la falta de infraestructura y el tráfico en el centro han hecho que esta área deje de ser atractiva para los turistas.

Los empresarios destacaron que, en lo que va de 2024, octubre ha sido el único mes favorable, mientras que el resto del año ha estado marcado por pérdidas históricas, una situación que comienza a generar preocupación en el sector.

“Siempre nos hemos mantenido muy positivos en que vamos a tener una nueva temporada, este año ha sido pésimo para la vida nocturna. Inclusive septiembre ha sido uno de los peores septiembres de los últimos 15 años que hemos estado aquí. Octubre tuvo un repunte importante, creemos que fueron por los concierto de Sammy Hagard y por los torneos de pesca; fue un mes más o menos bueno. Ahorita se volvió a caer la temporada y no vemos un avance. La gente tiene miedo de ir al centro por muchas razones: no hay infraestructura, el tráfico está horrible, no hay luz y hay derrames de vías negras todo el tiempo”.