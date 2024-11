Propuestas del III Parlamento de Mujeres buscan erradicar la violencia en BCS

Este jueves se llevó a cabo en el Congreso del Estado de Baja California Sur la sesión pública solemne del III Parlamento de Mujeres, donde se presentaron propuestas enfocadas en la prevención de la violencia, la seguridad en entornos urbanos y la regulación de la violencia digital.

Durante las mesas de trabajo, celebradas el miércoles, las participantes abordaron temas cruciales divididos en tres ejes: “Entornos urbanos y seguros”, “Violencia digital y redes sociales” y “Autocuidado y prevención de la violencia”, cuyos resultados se reflejaron en los pronunciamientos presentados en tribuna. Estos espacios permitieron a las mujeres proponer soluciones integrales para enfrentar los retos actuales en materia de seguridad y derechos humanos.

Lluvia Castañeda, integrante del Parlamento, resaltó la importancia de llevar el activismo a espacios de decisión legislativa; mientras que Jimena Alvarado Rojas subrayó la experiencia de aprendizaje y la conexión entre las participantes:

El activismo en la calle (yo me considero activista de calle) tiene que llegar finalmente aquí. Por ejemplo, en los pronunciamientos que hacemos en las marchas feministas damos una lista de cosas que hay que hacer y a veces sentimos que no se escuchan realmente, pero entonces llegar aquí es como decir ‘Aquí están. Tenemos estas propuestas y tenemos estas maneras de arreglarlo, y no solamente es que exigimos. Exigimos y proponemos”, puntualizó Lluvia.