Banamex repite fallas en plena quincena e inicio de fin de semana; reportan caída

Al igual que lo ocurrido el pasado 31 de enero del 2025, una vez más, los servicios digitales de Banamex (Citibanamex) han dejado de funcionar este 28 de febrero del 2025 desde la mañana hasta pasadas las 2 de la tarde. Esta intermitencia bancaria ha afectado a usuarios de la República Mexicana en plena quincena e inicio de fin de semana, al igual que hace un mes.

Entérate: Citibanamex se cae en plena quincena y puente vacacional

Reportes hechos a este medio de comunicación confirman la falta de servicio de Banamex para realizar transferencias, además de que no permite dar de alta nuevas cuentas bancarias. Ante ello, los afectados explican que llamaron al número de atención a clientes de Banamex y los ejecutivos rechazaron que existan fallas, sino más bien, afirmaron que se trata de un problema con el internet.

En ese sentido, las redes sociales, principalmente X (antes Twitter), están inundadas de reportes etiquetados a Citibanamex, quien aceptó que sí hay intermitencia en su sistema digital.

“Tenemos una intermitencia general en nuestro sistema, nuestro equipo está trabajando para solucionarlo lo antes posible, pero desafortunadamente en este momento no puedo brindarte el servicio, por favor intenta mas tarde. Agradecemos tu comprensión”, justificó Banamex.

Sin embargo, diversos testimonios de los cuentahabientes consignan este problema en plena quincena de 28 de febrero, además del inicio de fin de semana:

“Hola! La aplicación no permite hacer transferencias ya que muestra un mensaje Sin conexión a internet cuando claramente si cuento con conexión. Tampoco aparecen las cuentas que tengo registradas para hacer transferencias”, escribió Wenceslao Ramos.

Por su parte, Héctor Barajas dijo: