Citibanamex se cae en plena quincena y puente vacacional

En un momento inoportuno, en plena quincena y al inicio del puente vacacional por el Día de la Constitución Mexicana, usuarios de Citibanamex reportan fallas generalizadas en los servicios digitales del banco. Desde pasadas las cuatro de la tarde de este viernes 31 de enero, las redes sociales se han inundado de quejas por la imposibilidad de realizar transacciones, consultas de saldo y retiros de efectivo.

Los clientes expresan su frustración al no poder utilizar sus tarjetas en establecimientos comerciales, cajeros automáticos ni a través de la aplicación móvil.

“Citibanamex, qué bonito banco, En la fila del súper no pasa la tarjeta, en el cajero no permite retiro, la app no ​​deja ingresar y por teléfono cortan la llamada”, , ironiza Kike Ramírez en Twitter.