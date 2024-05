Barbara Racing, piloto de off road infantil en BCS

Este domingo 26 de mayo se celebró la tercera fecha del Campeonato Probaja con la competencia de UTV Kids Rancho ProBaja. Participaron más de 30 niños de entre 10 y 14 años y la escudería de Barbara Racing es una de las favoritas.

La piloto de esa escuadra, Bárbara Medina, de 11 años, dijo que han tenido un buen torneo en la competencia. Para ello se ha preparado bajo la tutela de su padre y entrenador.

Medina mencionó que empezó desde los 6 años. Se inició en las competencias ya que cuando nació estuvo rodeada por vehículos tanto de su padre como del resto de su familia. Es por eso que se inclinó y decidió seguir en el mundo del deporte fuera del camino en La Paz.

“Desde que nací, prácticamente lo hice en un vehículo, vengo de una familia donde es tradición y pues eso se me inculcó desde pequeña que acompañaba a mi papá a verlo correr en las carreras y un día me subió al carro y me gusto y fue que quise seguir en esto”.