Basurero clandestino obstruye la vía pública en La Paz

Piezas de defensas de vehículos, sillones rotos, cúmulos de ramas, palmares secos, cajas de cartón, bolsas de tela, plástico y papel le han dado forma a un basurero clandestino afuera de un domicilio ubicado en las calles Sonora entre Revolución y Serdán, en la colonia Pueblo Nuevo en La Paz.

Además de representar un foco de contaminación, la torre de desechos obstruye la circulación por la banqueta, provocando que los vecinos corran el riesgo de ser atropellados por sacarle la vuelta al cumulo de basura y exponerse al seguir su camino por en medio de la calle.

A pesar de varios reportes de los habitantes de la colonia a las instancias correspondientes, se han ignorado los llamados hasta hoy. Las labores de limpieza de la vía pública han brillado por su ausencia, causando malestar entre los colonos.

José, uno de los habitantes de Pueblo Nuevo, solicitó a los servicios públicos atender las quejas ciudadanas y activar un programa de recolección de basura en el área afectada, para mejorar la imagen de la vialidad.

“Pues sí, porque esa basura no puede quedar ahí, está invadiendo la banqueta, Yo paso por aquí para hacer más cortito el camino porque luego voy lejos hasta más allá de Los Olivos ida y vuelta y luego me topo con este muro que no me deja ni pasar”.