¡Se burló! Elon Musk se pronuncia ante caída de Facebook e Instagram

¡Por fin regresaron las redes sociales!, sin embargo, durante varios minutos, los usuarios de internet colapsaron ante las fallas a nivel mundial de Meta, donde plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp presentaron ciertos inconvenientes.

Ante ello y como era de esperarse, la mayoría de internautas corrió a ‘X’ para averiguar qué estaba pasando, pues además reportaron la caída de ciertos servicios de Google, por lo que una vez más la vieja confiable fue el antiguo Twitter.

No obstante, toda la situación anterior provocó que Elon Musk, el actual dueño de ‘X’ compartiera su opinión al respecto, que más que un comentario cualquiera, la ironía lo tornó en una burla hacia Mark Zuckerberg, su eterno “rival”.

Fue entonces que aprovechó el momento para pronunciarse desde su cuenta oficial en el espacio ya mencionado y por si fuera poco, también desde el perfil de la propia red social.

¿Quieres saber qué es lo que dijo? A continuación te contamos los detalles.

Para comenzar, el magnate optó por presumir de forma sutil que sus servidores sí funcionaban a diferencia de los de Meta:

If you’re reading this post, it’s because our servers are working

— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2024