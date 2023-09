Hasta el momento, BCS registra 15 amparos en contra de los libros de texto de la SEP

La nueva distribución de los libros de texto por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha generado una gran controversia y polémica entre la opinión pública de Baja California Sur. Incluso, ya se han presentado amparos por parte de padres y madres de familia en contra de tales ejemplares.

Conoce más en: Frente Nacional por la Familia BCS se manifiesta en contra de libros de texto

Arturo Rubio Ruiz, representante legal en Baja California Sur del Consejo Ciudadano para Atención a Víctimas de Delito, señaló que estos amparos se deben especialmente por la forma en la que se distribuyeron, así como el procedimiento en el que se elaboraron y difundieron. Es decir, elaborar los libros de texto y posteriormente diseñar los planes de estudio, es ilegal, comentó:

“De acuerdo con la Ley General de Educación, primero se debió haber elaborado los planes y programas educativos. Y después de que estuviesen aprobados los planes de programas, se tendrían que hacer, con base en esos planes y programas, elaborar los libros de texto. En este caso se hizo al revés; primero elaboraron los libros de texto y reservaron la información, es decir, no se consensó, no se comunicó, no se publicó, no se escuchó el parecer del trienio más importante que tiene que ver en este proceso educativo que se forman padres, escuelas y maestros”.