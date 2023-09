Empleados empeñan pertenencias por falta de pagos de empresa de seguridad privada

Dos hermanos tuvieron que verse en la necesidad de irse desprendiendo de sus pertenencias ante el incumplimiento de pagos de sus quincenas por parte de una empresa privada a la que prestan sus servicios como agentes de seguridad. Uno de ellos, quedó incomunicado porque tuvo que empeñar hasta su teléfono celular ante la falta de dinero.

De acuerdo con las declaraciones de la hermana de ambos afectados, la empresa dejó de depositarles sus pagos presuntamente por el atraso de procesos de nómina en el área de recursos humanos. Serían otros 25 empleados los que tienen que buscar la manera de subsistir ante los recibos que siguen llegando en 0 pesos cada 15 días.

“Ayer se les cumplió una quincena más y no les pagaron, no les han pagado ni siquiera la quincena pasada, que debió haber sido cubierta el día 20. No es la primera vez que pasa, de hecho, ya han recurrido a denuncias y tampoco son a ellos a los únicos que se lo hacen, muchas veces ni al personal de oficina se les ha pagado completo tampoco”.