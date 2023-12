“Fuimos engañados totalmente”: Jugadores del Piojillo sobre nuevo polideportivo

Algunos beisbolistas de las ligas que jugaban en el campo del Piojillo se encuentran decepcionados del polideportivo que se está construyendo en el sitio. Según se les había dicho, se tenían contemplado tres espacios con medidas reglamentarias para sus prácticas y torneos. Sin embargo, solo uno contará con los requerimientos necesarios.

De manera anónima, un jugador de la “Liga del Piojillo” declaró que la realidad es distinta a lo que ellos esperaban, y que sus actividades deportivas se verán limitadas al contar con menos espacio.

Del mismo modo, recalcó que cuando se les desalojó del espacio recreativo hubo la promesa de que quedaría en octubre, pero tal y como lo comentó la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, será hasta enero, por lo que les retrasa más su calendario de actividades.

“Así es. Nos habían dicho que iban a terminar desde octubre-noviembre iban a quedar listos, pero ya ves que no, y nosotros ahorita con la Liga de Veteranos estamos jugando en los campos de poquito más adelante […] Al parecer solo uno va a ser de medida reglamentaria y los otros tres, uno de softball y otros son de medidas infantiles o juveniles. Entonces la verdad no sé cómo va a estar el asunto, porque está muy hermética la información, no la sueltan y necesitaríamos investigar si en realidad va a ser uno nada más el de medidas reglamentarias. Imagínate para los tantos equipos que hay no alcanzaría”.