¿Indirecta para Nodal? Belinda comparte mensaje en redes que pone a dudar a sus fans

La mañana de este jueves, el cantante Christian Nodal confirmó el fin de su romance con la arista de origen argentino, Cazzu. Este hecho provocó que los reflectores voltearan a ver a Belinda, quien curiosamente publicó un mensaje que podría ser una indirecta para su expareja.

Casi de manera simultánea, cuando Nodal confirmó su rompimiento con la madre de su hija, Belinda compartió una historia que dejó mucho que pensar entre sus más de 16 millones de seguidores.

La intérprete de éxitos como “Ángel”, “Bella traición” y “Luz sin gravedad”, publicó en su historia el sencillo que recién estrenó junto a Natanael Cano, y que lleva por nombre “300 noches”.

Aunque no puso ningún mensaje o algo que indicara que era una indirecta para su expareja, muchos lo tomaron así, sobre todo porque se publicaron casi al mismo tiempo.

Y es que esta canción que se estrenó apenas hace tres semanas, justamente habla de la ruptura de una relación amorosa, y de cómo se extrañan aunque ya ha pasado tiempo desde que se dijeron adiós.

“Baby, míranos, ahora somos dos extraños y se siente tan extraño que después que me jodiste, todavía te extraño. Baby, míranos, ya di todo y no se nos dio. No fue por mí que no funcionó. Fue por ti que todo se jodió, todo se jodió”, es parte de lo que dice la canción.

Nodal confirma rompimiento con Cazzu

A través de un mensaje en sus redes sociales, el cantante confirmó los rumores que desde hace semanas rondaban las redes sociales, y aseguró que ella y Julieta, nombre real de Cazzu, ya iban por caminos separados.