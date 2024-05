¿Por qué el doodle de Google es de unos chilaquiles? Esta es la razón

Google celebra a los chilaquiles típicos de México en su doodle de este jueves 23 de marzo. Se trata de un collage animado elaborado por el artista Chava Orepesa, que puede verse en la página de apertura del buscador.

La ilustración muestra a unos chilaquiles verdes, con jalapeño, queso, un huevo estrellado y cebolla, en un plato blanco de cerámica con diseños en azul sobre un mantel rosa.

La palabra “Google” se ve con pedazos de tortilla recortadas, menos por las dos “O”, que son unos aros de cebolla y la yema del huevo.

De acuerdo con el navegador, las búsquedas de chilaquiles están en tendencia todos los fines de semana en Estados Unidos desde el inicio de este 2024, por lo que se encuentran en su punto más alto y su crecimiento se duplicó en los últimos 10 años.

Asimismo, el éxito de los chilaquiles no sólo se limita a la receta mexicana, sino también a los salvadoreños, búsqueda que aumentó más del 350 por ciento en el mes de abril en EU.

En entrevista con Google, Chava Oropesa comentó que nació y creció en México, por ello siente que la gastronomía mexicana forma parte de su ADN, a pesar de que actualmente reside en Oakland, California.

