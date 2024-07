Biden postula a Kamala Harris para sucederlo en la carrera presidencial de EU

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Biden destacó que su decisión es “en el mejor interés de mi partido y el país”.

Esta declaración se produce después de semanas de crecientes llamados, tanto dentro del Partido Demócrata como desde diversos sectores, para que reconsiderara su postulación debido a preocupaciones sobre su avanzada edad, 81 años, y encuestas desfavorables que sugieren una posible derrota demócrata.

Hasta hace poco, Biden había insistido en su intención de enfrentarse nuevamente al republicano Donald Trump, a quien venció en las elecciones de 2020. Sin embargo, este domingo, decidió dar un paso atrás y retirar su candidatura.

La vicepresidenta Kamala Harris, en respuesta al anuncio de Biden, expresó su gratitud y afirmó su intención de ser la candidata demócrata en la próxima contienda presidencial.

On behalf of the American people, I thank Joe Biden for his extraordinary leadership as President of the United States and for his decades of service to our country.

I am honored to have the President’s endorsement and my intention is to earn and win this nomination.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 21, 2024