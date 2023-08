Boxeador sudcaliforniano buscará una “Perrona” victoria

Juan “Perrón” Cosío, ya se prepara para su próxima pelea de box en La Paz este sábado 26 de agosto, en donde se medirá ante Nicolas Bautista, quien viaja desde Guadalajara, Jalisco, para enfrentarse al paceño, en un combate a cuatro rounds y es parte del calendario de actividades del pugilista en este 2023.

En entrevista exclusiva, Cosío aseguró sentirse listo para la contienda, de hecho comenta que bajo la dirección de su entrenador Christian Amador, se siente preparado para los combates que se tiene en el presente año.

“Este fin de semana voy a tener una pelea más en este 2023, hasta este momento yo me siento listo ya preparado para el pesaje y para el gran momento el sábado, me siento contento con todo el entrenamiento que hemos tenido junto con Christian Amador, quien me ha llevado de la mano es un gran entrenador que admiramos mucho toda esta generación y vamos a dejarlo todo en el ring por nuestra gente”.