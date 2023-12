¡Con la tóxica no! Mujer destruye panadería por decirle “Mi amor” a su esposo (VIDEO)

Una vez más el algoritmo de las redes sociales hizo de las suyas y viralizó un video que retrata el momento exacto en que una mujer explotó de celos y comenzó a destruir una panadería ubicada en Brasil.

Pese a que no se ha revelado la identidad de los protagonistas, ni la ubicación exacta del comercio, el clip muestra la historia que provocó que la etiquetada como “tóxica” se molestará a tal grado de querer agredir un establecimiento privado.

Según se lee en las diversas publicaciones que compartieron las imágenes, todo comenzó porque la pareja de esposos acudió a comprar pan a un negocio, sin embargo, cuando el marido preguntó por el precio de una pieza, todo se descontroló:

Fue en ese preciso momento, cuando el apodo con el que se refirió a su pareja, despertó la furia de la dama, quien sin pensarlo dos veces, primero, cuestionó a su cónyuge de forma irónica, sin embargo, no comprendió las razones.

Ante ello, tal y como en las películas de posesión paranormal, la señora cambió totalmente de actitud y se lanzó contra la trabajadora detrás del mostrador:

Pese a ello, como notó que aún estaba lejos de su rival, la esposa “tóxica” tomó los panes y alimentos a su alcance y empezó a aventarlos por todas partes, lo que ocasionó un caos dentro del lugar.

Incluso, algunos de los trabajadores intentaron impedir la destrucción, hasta el punto en que uno de ellos la tomó por la espalda para sacarla del establecimiento.

Como era de esperarse, los internautas reaccionaron de diferentes formas al peculiar incidente, sin embargo, la mayoría concluyó en que seguramente la protagonista del audiovisual sufría de algún trastorno mental que le impedía contener sus emociones de forma asertiva.

Por otro lado, algunos la criticaron, pues argumentaron que sin importar su estado mental, no tuvo que reaccionar de esa manera:

“Eso no es amor, es desequilibrio mental”; “En Puerto Rico eso es normal decir ‘mi amor’ a cualquiera, esa es mi costumbre y me gusta ser así lo encuentro bonito, tratar a todos con amor allá la mujer que se sienta menos y reaccione así ese no es mi problema”; “Pobre hombre, qué infierno tan grande vive con una desequilibrada”, se lee en los comentarios.