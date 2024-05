Brian Rodríguez niega acusaciones por violación y abuso de confianza

Luego de la polémica que comenzó en contra de Brian Rodríguez, delantero estrella del América y recién campeón del Clausura 2024, el jugador rompió el silencio y emitió un comunicado para aclarar la situación.

LEER MÁS: ¡Entérate! Brian Rodríguez, jugador del América, señalado por violación agravada

Fue a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram que más tarde eliminó, donde el uruguayo negó rotundamente las acusaciones por violación agravada y abuso de confianza.

Ante ello, argumentó que sus valores no le permitirían involucrarse en acciones que resultaran en dichos delitos:

“Quiero informar que los hechos que me involucran en México son totalmente falsos. Quiero dejar en claro que jamás me involucraría en una acción como la que se menciona, la cual no está alineada a mis valores (…)”, escribió.