Britney Spears asegura que su mamá le tendió una trampa

Britney Spears ha acusado a su mamá de tenderle una trampa. Esto porque hace unos días surgieron rumores de que había caído nuevamente en una espiral de crisis mental cuando fue fotografiada vistiendo solo una manta y ropa interior mientras agarraba una almohada, siendo escoltada por paramédicos del Hotel Chateau Marmont de Los Ángeles el jueves pasado.

Las primeras versiones señalaban que la intérprete de “Toxic” se había puesto demasiado violenta y sostenido una pelea con su actual novio Richard Paul Soliz Jr., supuestamente el altercado la habría dejado herida e incluso se dijo que se le vio con heridas en el cuerpo.

Sin embargo, la misma cantante más tarde, compartió fotos de su pie hinchado en Instagram, dando a conocer su versión de los hechos afirmando que no estaba en medio de una crisis mental, mientras acusaba a su propia madre, Lynne Spears, de 60 años, de tenderle una ‘trampa’.

No obstante, una fuente cercana a Daily Mail reveló supuestamente lo que en realidad ocurrió esa noche. Según explicó la cantante se comunicó con su progenitora minutos antes de los hechos para comentarle que se había lastimado el tobillo y a pesar de haberle dicho que se encontraba bien mentalmente, esta llamó al 911 para informarles que su hija había tenido una fuerte crisis mental en la que se había lastimado el tobillo.

Según la Princesa del Pop, nadie más que su madre sabía de su lesión por lo que cree que ella llamó a los servicios de emergencia a propósito para generar un caos mediático como en 2008 y hacerla quedar mal.

Por lo que entró en una especie de crisis cuando vio una ambulancia y una camilla a fuera de su habitación en el hotel. Según el medio, la fuente mencionó que esto le provocó un ataque de pánico y la hizo huir del lugar, dejando sus pertenencias atrás.

Sobre las fotos que han circulado mencionó que Britney tomó una manta y una almohada y se fue sin zapatos porque no llevaba, ya que se había lastimado el tobillo. Asimismo, afirmó que la cantante estaba indispuesta en subir a una ambulancia y ser examinada por una lesión en el tobillo.

Tras el accidente, la cantante explotó contra su madre en sus redes sociales y la acusó de hacer un caos mediático donde no lo había. Asimismo, afirmó que los paramédicos que llegaron al lugar, entraron a su habitación ilegalmente y aclaró que se lastimó el tobillo haciendo volteretas mientras bebía alcohol.

“Está bien chicos, ya saben, realmente me torcí el tobillo anoche. Los paramédicos llegaron a la puerta ilegalmente y provocaron esta gran escena y fue muy innecesario y todo lo que necesitaba era hielo.

Sé que mi mamá estuvo involucrada. ¡No he hablado con ella en 6 meses y ella llamó justo después de que sucediera antes de que salieran las noticias! Me tendieron una trampa igual que ella hace mucho tiempo! Ojalá tuviera abuelos!!! ¡¡¡No la soporto!!! Honestamente no me importa, lo diré”, dijo.