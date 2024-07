Se forma “Bud”, la segunda tormenta tropical en el Pacífico Mexicano

La Unidad de Meteorología de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) ha emitido un aviso importante sobre la formación de la tormenta tropical “Bud”. Según el reporte, esta es la segunda tormenta tropical de la temporada en el Pacífico Mexicano del 2024.

El miércoles 24 de julio, a las 1:40 p.m., “Bud” se formó a partir del disturbio tropical 93E. La tormenta se localizó a 690 kilómetros al sur-suroeste de Baja California Sur, presentando vientos máximos sostenidos de 65 km/h y desplazándose a una velocidad de 26 km/h con rumbo al oeste-noroeste (295º).

Hace unos minutos se formó la tormenta tropical #Bud en el océano Pacífico con viento sostenido de 65km/h y ráfagas mayores en su centro. Bud se localizó a 690km al Sur-Suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. *Por su trayectoria no representa peligro para México. pic.twitter.com/LDlmCAp1Gz — MetMEX | Información Meteorológica y Sísmica (@metmex) July 24, 2024

Es importante destacar que, de acuerdo con la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UAN a través de su área de Meteorología, “Bud” no representa peligro directo para los estados de Nayarit, Jalisco y Baja California Sur, y no tendrá efectos sobre la región. No obstante, la tormenta se mantiene bajo vigilancia constante para monitorear cualquier cambio en su trayectoria o intensidad.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir cualquier indicación que se emita en caso de variaciones en el comportamiento de la tormenta.